Film Lorong Kost menceritakan sekelompok anak kost perempuan yang mengalami teror tak kasat mata setelah sebuah kamar lama dibuka kembali. Dibintangi oleh Amel Alvi, Nadhira Hill, Zilly Larasati, Aina Nisa, Yatti Surachman, Gibran Martin, Ence Bagus, Lucky Moniaga, Ali Qibo, dan Jordan Panungkelan, film ini menjanjikan ketegangan tanpa henti sejak menit pertama.

Rumah produksi Minka Rosie Production secara resmi merilis trailer dan poster film terbaru mereka, Lorong Kost, sebuah film horor psikologis yang siap mengguncang layar lebar Indonesia mulai 26 Juni 2025. Melalui trailer berdurasi dua menit yang telah dirilis di berbagai platform digital, penonton disuguhkan atmosfer kost tua yang mencekam, sunyi, dan penuh misteri yang perlahan berubah menjadi medan teror supranatural.

Disutradarai oleh Ganank Dera, Lorong Kost mengisahkan Tika yang terpaksa tinggal di kosan murah demi bertahan hidup. Tapi hidupnya justru berubah jadi neraka. Saat salah satu penghuni, Tania, ditemukan tewas bunuh diri teror pun dimulai. Bisikan, bayangan, dan gangguan gaib tak lagi sekadar mimpi buruk.

Jangan lewatkan teror dari Lorong Kost di bioskop seluruh Indonesia mulai 26 Juni 2025. Siapkan nyali dan jangan pernah tidur sendirian setelah menontonnya.

