...

Potret Nadhira Hill Siap Bikin Merinding di Film Horor Lorong Kost

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 12 Juni 2025 16:15 WIB
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu 11 6 2025 .
A A A
JAKARTA - Aktor Nadhira Hill berfoto usai melakukan interview dalam promosi film Lorong kost di iNews Tower, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
 
Film Lorong Kost menceritakan sekelompok anak kost perempuan yang mengalami teror tak kasat mata setelah sebuah kamar lama dibuka kembali. Dibintangi oleh Amel Alvi, Nadhira Hill, Zilly Larasati, Aina Nisa, Yatti Surachman, Gibran Martin, Ence Bagus, Lucky Moniaga, Ali Qibo, dan Jordan Panungkelan, film ini menjanjikan ketegangan tanpa henti sejak menit pertama.
 
Rumah produksi Minka Rosie Production secara resmi merilis trailer dan poster film terbaru mereka, Lorong Kost, sebuah film horor psikologis yang siap mengguncang layar lebar Indonesia mulai 26 Juni 2025. Melalui trailer berdurasi dua menit yang telah dirilis di berbagai platform digital, penonton disuguhkan atmosfer kost tua yang mencekam, sunyi, dan penuh misteri yang perlahan berubah menjadi medan teror supranatural.
 
Disutradarai oleh Ganank Dera, Lorong Kost mengisahkan Tika yang terpaksa tinggal di kosan murah demi bertahan hidup. Tapi hidupnya justru berubah jadi neraka. Saat salah satu penghuni, Tania, ditemukan tewas bunuh diri teror pun dimulai. Bisikan, bayangan, dan gangguan gaib tak lagi sekadar mimpi buruk.
 
Jangan lewatkan teror dari Lorong Kost di bioskop seluruh Indonesia mulai 26 Juni 2025. Siapkan nyali dan jangan pernah tidur sendirian setelah menontonnya.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Cari Berita Lain Di Sini