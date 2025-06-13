JAKARTA - Sejumlah atlet Timnas Mixed Martial Arts (MMA) Indonesia mengikuti upacara pelepasan menuju kejuaraan dunia di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PB Pertacami) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi melepas keberangkatan Tim Nasional MMA Indonesia menuju dua kejuaraan dunia bergengsi.

Sebanyak 17 atlet akan bertanding di ajang GAMMA World MMA Championships 2025 di Sao Paulo, Brasil pada 16–22 Juni 2025, dan 8 atlet lainnya akan berlaga di AMMA Youth Championships 2025 di Manama, Bahrain pada 26–28 Juni 2025. Khusus di Bahrain, kejuaraan ini sekaligus menjadi kualifikasi resmi menuju Asian Youth Games 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)