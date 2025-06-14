JAKARTA - Warga mengunjungi pameran Jakarta Future Festival 2025: Collaborate to Elevate! di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Pemprov DKI Jakarta menggelar Jakarta Future Festival hingga15 Juni 2025 yang menghadirkan lebih dari 300 kolaborator, 50 topik diskusi, hingga 40 kegiatan komunitas yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan generasi muda untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing.

(Arif Julianto/okezone)