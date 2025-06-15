JAKARTA - Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting memperkenalkan Okezone.com ke Mahasiswa Universitas Paramadina di iNews Tower, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Mahasiswa Universitas Paramadina mengunjungi iNews Towert dan kantor Redaksi Okezone.com. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 36 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi itu terlihat sangat antusias.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting juga menyampaikan sejumlah program unggulan Okezone, di antaranya live reaction Locker Room yang disiarkan secara live streaming, podcast Herspektif, Morning Zone dan GenZone.

(Aldhi Chandra Setiawan)