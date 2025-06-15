...

Kunjungan Mahasiswa Universitas Paramadina ke iNews Tower dan Redaksi Okezone

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 15 Juni 2025 15:34 WIB
Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting memperkenalkan Okezone.com ke Mahasiswa Universitas Paramadina di iNews Tower, Jakarta, Jumat 13 6 2025 .
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting juga menyampaikan sejumlah program unggulan Okezone, di antaranya live reaction Locker Room yang disiarkan secara live streaming, podcast Herspektif, Morning Zone dan GenZone.
Mahasiswa Universitas Paramadina mengunjungi iNews Towert dan kantor Redaksi Okezone.com. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 36 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi itu terlihat sangat antusias.
JAKARTA - Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting memperkenalkan Okezone.com ke Mahasiswa Universitas Paramadina di iNews Tower, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
 
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Okezone Bernadheta Ginting juga menyampaikan sejumlah program unggulan Okezone, di antaranya live reaction Locker Room yang disiarkan secara live streaming, podcast Herspektif, Morning Zone dan GenZone.

(Aldhi Chandra Setiawan)

