TUBAN - Sejumlah warga sedang beraktivitas olahraga dari mulai lari, jalan kaki, bermain bola hingga senam di kawasan Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025) pagi. Alun-alun Tuban kini menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga maupun pengunjung untuk beraktivitas olahraga di Minggu pagi pasca renovasi yang menelan anggaran Rp19 miliar

Wajah baru Alun-alun Tuban menghadirkan ruang publik yang lebih representatif, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun ruang sosial masyarakat. Alun-alun Tuban juga dirancang menjadi penghubung antara titik-titik penting di sekitarnya, seperti Masjid Agung Tuban, Makam Sunan Bonang, kawasan Pantai Boom, dan pusat pemerintahan. Alun-alun Tuban kini menghadirkan konsep yang lebih terbuka, nyaman, dan menarik pada setiap sisi.

Alun-alun dilengkapi sejumlah fasilitas baru, di antaranya pelebaran trotoar untuk pejalan kaki, area rooftop, taman, serta tempat rekreasi di bagian utara sebagai ruang santai bagi pengunjung. Sementara di sisi selatan disediakan area representatif untuk acara resmi pemerintahan. Dengan wajah barunya, Alun-alun Tuban diharapkan tidak hanya menjadi ikon dan identitas kota tetapi juga meningkatkan interaksi sosial serta memberikan ruang bagi kreativitas masyarakat.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)