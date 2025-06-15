...

Menikmati Minggu Pagi di Alun-Alun Tuban

Ahmad Antoni, Jurnalis · Minggu 15 Juni 2025 15:39 WIB
Sejumlah warga sedang beraktivitas olahraga dari mulai lari, jalan kaki, bermain bola hingga senam di kawasan Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Minggu 15 6 2025 pagi.
Alun-alun Tuban kini menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga maupun pengunjung untuk beraktivitas olahraga di Minggu pagi pasca renovasi yang menelan anggaran Rp19 miliar.
Sejumlah warga sedang beraktivitas olahraga dari mulai lari, jalan kaki, bermain bola hingga senam di kawasan Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Minggu 15 6 2025 pagi.
Alun-alun Tuban kini menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga maupun pengunjung untuk beraktivitas olahraga di Minggu pagi pasca renovasi yang menelan anggaran Rp19 miliar.
Sejumlah warga sedang beraktivitas olahraga dari mulai lari, jalan kaki, bermain bola hingga senam di kawasan Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Minggu 15 6 2025 pagi.
A A A
TUBAN - Sejumlah warga sedang beraktivitas olahraga dari mulai lari, jalan kaki, bermain bola hingga senam di kawasan Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025) pagi. Alun-alun Tuban kini menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga maupun pengunjung untuk beraktivitas olahraga di Minggu pagi pasca renovasi yang menelan anggaran Rp19 miliar
 
Wajah baru Alun-alun Tuban menghadirkan ruang publik yang lebih representatif, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun ruang sosial masyarakat. Alun-alun Tuban juga dirancang menjadi penghubung antara titik-titik penting di sekitarnya, seperti Masjid Agung Tuban, Makam Sunan Bonang, kawasan Pantai Boom, dan pusat pemerintahan. Alun-alun Tuban kini menghadirkan konsep yang lebih terbuka, nyaman, dan menarik pada setiap sisi.
 
Alun-alun dilengkapi sejumlah fasilitas baru, di antaranya pelebaran trotoar untuk pejalan kaki, area rooftop, taman, serta tempat rekreasi di bagian utara sebagai ruang santai bagi pengunjung. Sementara di sisi selatan disediakan area representatif untuk acara resmi pemerintahan. Dengan wajah barunya, Alun-alun Tuban diharapkan tidak hanya menjadi ikon dan identitas kota tetapi juga meningkatkan interaksi sosial serta memberikan ruang bagi kreativitas masyarakat.
 
FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Cari Berita Lain Di Sini