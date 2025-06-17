...

Abdul Rahman Farisi : Tiki Taka Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil di Semenanjung Malaka

okezone, Jurnalis · Selasa 17 Juni 2025 15:07 WIB
Pengamat ekonomi yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi,, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah.
Pengamat ekonomi yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi,, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah.
A A A
 
JAKARTA  — Pemerintah Indonesia resmi menyepakati ekspor listrik hijau sebesar 3 gigawatt (GW) ke Singapura dalam pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,  Jakarta, 16 Juni 2025
 
Menanggapi terobosan tersebut, Abdul Rahman Farisi, pengamat ekonomi yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah. Ia menyebut bahwa ekspor listrik hijau tidak hanya akan membuka pasar internasional baru, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi nasional.
 
“Investasi sekitar Rp162 triliun yang mengalir melalui proyek ekspor listrik ini akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah kombinasi antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap masa depan energi bersih,” ujarnya, Senin (16/6).
 
Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini juga menyoroti strategi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai memiliki pendekatan komprehensif dalam setiap negosiasi. Salah satu poin kunci yang diapresiasi adalah kewajiban pembangunan kawasan industri dalam proyek ini, yang dinilai membawa dampak multiplier effect bagi ekonomi Indonesia.
 
“Taktik Menteri Bahlil dengan mewajibkan investasi kawasan industri dan hilirisasi panel listrik tenaga surya menjadi sangat penting dalam mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Singapura. Singapura mendapatkan pasokan listrik hijau yang terdekat dan murah sedangkan bagi Indonesia adalah kerja sama ini bukan hanya tentang ekspor listrik, tapi juga penciptaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, dan alih teknologi teknologi,” tegasnya. Pemerintah perlu melibatkan Industri nasional di sektor listrik baik BUMN maupun pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas korporasi dan SDM pada bisnis energi listrik masa depan.
 
Sementara itu, usai pertemuan bilateral, Menteri Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa investasi ekspor listrik hijau ini sudah dalam proses pembangunan dan mencakup nilai investasi yang sangat besar.
 
“Total investasinya minimal dalam perhitungan kami, yang kami sudah bangun ini sekitar USD 10 miliar (Rp 162,65 triliun kurs dolar hari ini Rp 16.265), minus kawasan industri,” ujar Bahlil 
 
Ia juga menyebut bahwa sejak awal pemerintah Singapura telah menyatakan minatnya untuk mengimpor energi bersih dari Indonesia, sekaligus menawarkan kerja sama teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang dalam bidang lingkungan dan energi.
 
Abdul Rahman menegaskan, kesepakatan ini merupakan cerminan dari diplomasi ekonomi yang produktif dan berorientasi pada kepentingan domestik Indonesia. 
 
"Ini merupakan implementasi Tiki Taka ala Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil untuk mewujudkan asta cita dalam mewujudkan kedaulatan energi melalui strategi hilirisasi. Kita mesti memberi apresiasi dan dukungan kepada kebijakan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi dan kedaualatan negara," tukasnya.

(okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

Cari Berita Lain Di Sini