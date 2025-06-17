...

Konflik Memanas, Dubes Iran di Jakarta Kecam Serangan Israel ke Fasilitas Sipil

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 17 Juni 2025 15:07 WIB
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers tentang konflik Iran dan Israel di Jakarta, Selasa 17 6 2025 .
JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers tentang konflik Iran dan Israel di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Dubes Iran menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global dan menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. 
 
Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Ia menyebut serangan sudah menyasar fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir.

Cari Berita Lain Di Sini