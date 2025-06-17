JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers tentang konflik Iran dan Israel di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Dubes Iran menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global dan menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel.

Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Ia menyebut serangan sudah menyasar fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir.

(Arif Julianto/okezone)