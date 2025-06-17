JAKARTA - Pengunjung mengamati contoh desain (mock up) rumah subsidi seluas 23,4 meter persegi yang dipamerkan di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Rumah mungil berukuran 14 meter persegi ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai solusi kebutuhan hunian layak di kawasan perkotaan seperti Bekasi, Tangerang, hingga Bogor.

Terdapat dua tipe rumah yang ditawarkan, yaitu tipe 1 kamar tidur dengan luas tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan luas bangunan 14 meter persegi, serta tipe 2 kamar tidur dengan luas tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) dan luas bangunan 23,4 meter persegi.

Rumah subsidi tipe 1 kamar tidur ini rencananya akan dipasarkan mulai dari Rp100 juta per unit, dengan penyesuaian harga tergantung lokasi dan spesifikasi bangunan.

(Aldhi Chandra Setiawan)