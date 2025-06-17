JAKARTA - Penjual menata karung bawang putih sebelum dijual ke pembeli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi impor bawang putih per 13 Juni 2025 telah mencapai 163.082 ton atau 35,74 persen dari alokasi Persetujuan Impor (PI) terbit sebanyak 456.272 ton untuk 73 perusahaan.

Rencana impor bawang putih pada Juni 2025 sebesar 11.398 ton. Importir pada umumnya menyalurkan secara langsung pasokan bawang putih melalui jaringan distribusi eksisting.

(Aldhi Chandra Setiawan)