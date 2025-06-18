...

Aliansi Organ 98 Tolak Penghapusan Sejarah Bangsa

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 18 Juni 2025 18:50 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Organ 98 Tolak Penghapusan Sejarah Bangsa menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu 18 6 2025 .
JAKARTA - Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Organ 98 Tolak Penghapusan Sejarah Bangsa menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
 
Kegiatan tersebut digelar untuk mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal adalah rumor dan meminta bukti terhadap peristiwa tersebut. Mereka juga menuntut agar Fadli Zon dipecat secara tidak hormat karena menyakiti hati para korban dan aktivis 98 sebagai pelaku sejarah.

