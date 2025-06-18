JAKARTA - Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi saat memberikan sambutan dalam acara kerjasama penanganan keamanan dan kehumasan bersama Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

PT Karya Citra Nusantara (KCN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok terkait kerja sama penanganan keamanan dan kehumasan. Penandatanganan berlangsung di kantor KCN, Marunda, dan bertujuan mendukung kelancaran operasional pelabuhan.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Dr. Martuasah H. Tobing, menyatakan bahwa kerja sama ini penting untuk menciptakan keamanan di wilayah pelabuhan. Ia juga mengimbau seluruh personel kepolisian untuk mendukung operasional KCN.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, menambahkan bahwa pelabuhan KCN yang ditargetkan rampung pada 2026 akan beroperasi 24/7 dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan logistik nasional. Dalam waktu dekat, KCN juga akan membangun gedung perkantoran, termasuk untuk instansi pemerintah dan menggandeng Pertamina untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar di area pelabuhan.

Kerja sama ini diharapkan memperkuat pelayanan logistik KCN dalam mendukung program Tol Laut dan meningkatkan konektivitas maritim Indonesia.

