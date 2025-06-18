...

FFI Resmi Perpanjang Kemitraan dengan Specs, Komitmen Dongkrak Prestasi Timnas Futsal Indonesia

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 18 Juni 2025 20:20 WIB
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI , Michael Victor Sianipar kanan , bersama perwakilan Specs usai menandatangani perpanjangan kemitraan di iNews Tower, Jakarta, Rabu 18 6 2025 .
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI , Michael Victor Sianipar kanan , bersama perwakilan Specs usai menandatangani perpanjangan kemitraan di iNews Tower, Jakarta, Rabu 18 6 2025 .
FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.
FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.
FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.
FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar (kanan), bersama perwakilan Specs usai menandatangani perpanjangan kemitraan di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/6/2025). FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.
 
Michael senang dengan adanya perpanjangan kemitraan dengan Specs. Menurutnya, kesuksesan Timnas Futsal Indonesia tak terlepas 
dari peran berbagai mitra yang terus memberi dukungan.
 
Lebih lanjut, Michael berharap ekstensi kerja sama ini dapat menumbuhkan komitmen bersama untuk memajukan prestasi Timnas Futsal Indonesia. Sebab menurutnya, mitra yang bagus akan berdampak positif untuk Timnas Futsal Indonesia, khususnya bagi para pemain.
 
Michael juga mengungkapkan bocoran jersey terbaru Timnas Futsal Indonesia. Politikus Partai Perindo itu menuturkan, jersey terbaru kemungkinan besar akan dirilis pada kuartal ketiga tahun ini.
 
Dan saya juga dapat kabar kita ada rencana di kuartal ketiga untuk merilis jersei terbaru dari timnas, yang akan kita gunakan pada pertandingan timnas pada umumnya, tapi terkhusus pada saat Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala AFC Futsal di bulan Januari tahun depan.
 

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini