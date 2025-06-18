JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar (kanan), bersama perwakilan Specs usai menandatangani perpanjangan kemitraan di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/6/2025). FFI dan Specs resmi melanjutkan kerja sama apparel Timnas Futsal Indonesia untuk satu tahun ke depan, dengan harapan mendorong peningkatan prestasi tim nasional.

Michael senang dengan adanya perpanjangan kemitraan dengan Specs. Menurutnya, kesuksesan Timnas Futsal Indonesia tak terlepas

dari peran berbagai mitra yang terus memberi dukungan.

Lebih lanjut, Michael berharap ekstensi kerja sama ini dapat menumbuhkan komitmen bersama untuk memajukan prestasi Timnas Futsal Indonesia. Sebab menurutnya, mitra yang bagus akan berdampak positif untuk Timnas Futsal Indonesia, khususnya bagi para pemain.

Michael juga mengungkapkan bocoran jersey terbaru Timnas Futsal Indonesia. Politikus Partai Perindo itu menuturkan, jersey terbaru kemungkinan besar akan dirilis pada kuartal ketiga tahun ini.

Dan saya juga dapat kabar kita ada rencana di kuartal ketiga untuk merilis jersei terbaru dari timnas, yang akan kita gunakan pada pertandingan timnas pada umumnya, tapi terkhusus pada saat Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala AFC Futsal di bulan Januari tahun depan.

(Aziz Indra)