...

Menghadirkan Sederet Musisi Hebat, Ini Dia Foto-Foto Keseruan Journey Of Stars Volume 20 di Malang

okezone, Jurnalis · Rabu 18 Juni 2025 17:35 WIB
Tampilkan ?Tak Berdaya?, Senandika sukses membawa suasana jatuh cinta di lagu terbarunya.
Sukses membuat galau, Anggis ajak penggemar menyalakan flashlight di lagu Dirimu Yang Dulu.
Keljo tampilkan Gelora Asmara versi hipdut, lagu yang akan di rilis tanggal 20 Juni besok.
Membawakan lagu untuk mamanya? ?Jangan Cepat Tua?, Mirabeth sukses membuat haru penonton.
2nd Chance membawakan lagu Menari yang baru akan rilis bulan Juli.
Afra, Indonesia Idol 13 menyanyikan lagu Niki dengan gitarnya.
Menutup malam dengan all talent menyanyikan lagu Just The Why You Are dari Bruno Mars, acara Journey Of Stars Volume 20 selesai.
Duet Kenriz & Vanessa bawakan lagu Mangu live di Malang.
Paul bawakan lagu ?Luap? dengan permainan keyboard.
Bawakan Cinta Sia Sia bersama Keljo, Nabila Taqqiyah membuat penggemar terkejut dengan duet ini.
Membawakan 3 lagu sedih, Betrand membuat malam itu penuh emosi.
A A A
MALANG - Memasuki volume ke 20, Journey Of Stars, sebuah pertunjukan showcase dari Star Media Nusantara kembali hadir. Menggandeng MFM Radio, Journey Of Stars Volume 20 diadakan di STIE Malangkucecwara, kota Malang, pada hari Sabtu, 14 Juni 2025.
 
Dimeriahkan oleh Nyoman Paul, Betrand, Nabila Taqqiyah, Anggis Devaki, Mirabeth, 2nd Chance, Senandika, Keljo, Arfa, Kenrize, dan Vanessa Zee, acara ini dihadiri oleh lebih dari 1800 orang. 

(okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini