MALANG - Memasuki volume ke 20, Journey Of Stars, sebuah pertunjukan showcase dari Star Media Nusantara kembali hadir. Menggandeng MFM Radio, Journey Of Stars Volume 20 diadakan di STIE Malangkucecwara, kota Malang, pada hari Sabtu, 14 Juni 2025.

Dimeriahkan oleh Nyoman Paul, Betrand, Nabila Taqqiyah, Anggis Devaki, Mirabeth, 2nd Chance, Senandika, Keljo, Arfa, Kenrize, dan Vanessa Zee, acara ini dihadiri oleh lebih dari 1800 orang.

(okezone)