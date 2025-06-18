...

Rilis Mini Album, Intip Potret Cantik Adifa Nadira

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 18 Juni 2025 18:50 WIB
Penyanyi Adifa Nadira berfoto usai menjalani wawancara mini album terbaru miliknya di iNews Tower, Jakarta, Selasa 17 6 2025 .
JAKARTA - Penyanyi Adifa Nadira berfoto usai menjalani wawancara mini album terbaru miliknya di iNews Tower, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
 
Penyanyi solo Adifa baru saja merilis mini album pertamanya bertajuk “with love, Adifa”.
 
Album ini berisi tiga lagu yang tidak hanya menggambarkan perjalanan emosional seorang perempuan muda, tapi juga menjadi potret bagaimana Adifa menemukan keberanian untuk membuka sisi dirinya yang paling rapuh.
 
Setelah single pop yang refreshing perdananya “Jatuh Lagi / Benci Lagi” tahun lalu, Adifa kini menghadirkan dua lagu baru yang lebih reflektif dan lembut: “Lekas Pulang” dan “Mirip Dirimu”.

(Aldhi Chandra Setiawan)

