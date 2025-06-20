JAKARTA - Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo saat memaparkan pada acara MNC Group menggelar acara Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis (19/6/2025).

MNC Group menggelar acara Media Connect di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta, pada Kamis. Acara ini dihadiri oleh mitra dan partner MNC Media dari berbagai sektor.

Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan rasa terhormatnya bisa kembali bergabung di MNC Group. Dalam kesempatan tersebut, ia diberikan mandat langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, untuk mempresentasikan ekosistem MNC Media.

Angela memaparkan bahwa keberhasilan MNC Media bertumpu pada tiga pilar utama: culture (budaya), coverage (jangkauan), dan conversion (konversi).

Yang pertama adalah culture. Viral itu penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana konten yang kami hasilkan bisa relevan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” jelas Angela.

Pilar kedua, coverage, menekankan pentingnya distribusi konten secara luas. Menurutnya, MNC Media hadir di berbagai platform, mulai dari televisi, media sosial, hingga kanal digital lainnya.

MNC Media menjangkau seluruh touch point masyarakat Indonesia. Konten harus bisa dinikmati seluas mungkin, di seluruh Indonesia, dengan platform apa pun,” ujarnya.

Pilar terakhir adalah conversion, yang mencerminkan komitmen MNC Media untuk terus berinovasi dalam menjaga loyalitas audiens.

Kami akan terus berinovasi, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan, agar masyarakat tetap terhubung dan setia bersama MNC Media,” tutup Angela.

Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara MNC Group dan para mitra, sekaligus memperkenalkan arah dan strategi ke depan dalam menghadapi industri media yang semakin dinamis.

(Aziz Indra)