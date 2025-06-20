JAKARTA – Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta, Jumat (20/6/2025). Mereka mendesak PBB segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang dinilai semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, massa aksi juga menyerukan kepada pemerintah Mesir agar membuka perbatasan Rafah guna memperlancar pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang terdampak konflik. Dalam orasinya, para buruh menuntut penghentian kekerasan dan mengecam tindakan yang mereka sebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian.

(Yudistiro Pranoto/iNews)