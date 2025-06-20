...

Latihan Bebas Pertama Formula E Jakarta, Maximilian Guenther Tercepat

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 20 Juni 2025 21:31 WIB
Pembalap Formula E saat menjalani latihan bebas pertama di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol Jakarta, Jumat 20 6 2025 .
Sebanyak 22 pembalap Formula E menjalani sesi latihan bebas pertama jelang balapan seri ke-11 Sabtu 21 6 besok. Dalam latihan pertama ini Pembalap DS Penske Maximilian Guenther menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 06,05 detik.
JAKARTA - Pembalap Formula E Maximilian Guenther menjadi yang tercepat saat menjalani latihan bebas pertama di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol Jakarta, Jumat (20/6/2025).
 
Sebanyak 22 pembalap Formula E menjalani sesi latihan bebas pertama jelang balapan seri ke-11 Sabtu (21/6) besok. Dalam latihan pertama ini Pembalap DS Penske Maximilian Guenther menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 06,05 detik.

(Aldhi Chandra Setiawan)

