JAKARTA - Pembalap Formula E Maximilian Guenther menjadi yang tercepat saat menjalani latihan bebas pertama di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Sebanyak 22 pembalap Formula E menjalani sesi latihan bebas pertama jelang balapan seri ke-11 Sabtu (21/6) besok. Dalam latihan pertama ini Pembalap DS Penske Maximilian Guenther menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 06,05 detik.

(Aldhi Chandra Setiawan)