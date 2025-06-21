...

Simulasi Penyelamatan di Sungai Ciliwung Kecil Meriahkan HUT ke-498 Jakarta

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Sabtu 21 Juni 2025 19:08 WIB
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta menggelar kegiatan simulasi penyelamatan di aliran Sungai Ciliwung Kecil, Jakarta Pusat, pada Jumat 20 6 2025 .
JAKARTA – Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menggelar kegiatan simulasi penyelamatan di aliran Sungai Ciliwung Kecil, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
 
Simulasi melibatkan sejumlah personel terlatih yang mendemonstrasikan teknik evakuasi korban di perairan serta penanganan darurat di sekitar bantaran sungai. Selain memperingati hari jadi ibu kota, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
 
Dengan digelarnya simulasi penyelamatan ini, BPBD DKI Jakarta berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta membangun kesadaran publik akan pentingnya peran semua pihak dalam penanggulangan bencana. Masyarakat sekitar pun tampak antusias menyaksikan jalannya simulasi, yang sekaligus menjadi ajang edukasi langsung tentang keselamatan dan mitigasi risiko bencana di lingkungan perkotaan.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Bagikan Artikel Ini

