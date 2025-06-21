JAKARTA - Para kru tim balap Formula E tengah mempersiapkan mobil di paddock menjelang balap mobil listrik Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Tim dan kru pembalap kembali mempersiapkan mobil listrik Formula E usai menjalani sesi latihan pertama hari ini.

Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim akan berkompetisi dalam ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2025 yang berlangsung besok, Sabtu (21/6). Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Jakarta E-Prix.

(Aldhi Chandra Setiawan)