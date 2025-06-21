JAKARTA - Pembalap tim Andretti Jake Dennis memacu kecepatan saat mengikuti sesi kualifikasi Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik.

Jake Dennis akan memulai balapan dari posisi pertama. Diikuti Taylor Barnard, Nyck De Vries, Nick Cassidy, dan Dan Ticktum. Balapan utama akan berlangsung hari ini pukul 15.05 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)