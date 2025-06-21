...

Hasil Kualifikasi Formula E Jakarta 2025: Jake Dennis Pole Position

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 21 Juni 2025 20:10 WIB
Pembalap tim Andretti Jake Dennis memacu kecepatan saat mengikuti sesi kualifikasi Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC , Jakarta, Sabtu 21 6 2025 .
Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC . Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik.
Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC . Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik.
Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC . Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik.
Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC . Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik.
A A A
JAKARTA - Pembalap tim Andretti Jake Dennis memacu kecepatan saat mengikuti sesi kualifikasi Formula E World Championship musim ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
 
Sesi kualifikasi Formula E Jakarta 2025 telah selesai digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Pembalap Andretti, Jake Dennis, berhasil menyabet pole position dengan torehan waktu tercepat 1 menit 06,713 detik. 
 
Jake Dennis akan memulai balapan dari posisi pertama. Diikuti Taylor Barnard, Nyck De Vries, Nick Cassidy, dan Dan Ticktum. Balapan utama akan berlangsung hari ini pukul 15.05 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini