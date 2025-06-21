JAKARTA - (kiri - kanan) Direktur Keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk. Rudy hidayat, Direktur PT MNC Digital Entertainment Tbk. Titan Hermawan, Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk. Noersing, komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk. Andry wisnu, Komisaris PT MNC Digital Entertainment Tbk. Dini putri, Direktur PT MNC Digital Entertainment Tbk. Valencia Herliani Tanoesodibjo, Wakil Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk dan Direktur PT MNC Digital Entertainment Tbk.Jasmina Pratiwi berfoto bersama usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Digital Entertainment Tbk di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Jumat (20/6/2025).

PT MNC Digital Entertainment Tbk (“MSIN” atau “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 20 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

RUPST juga memutuskan bahwa laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai laba ditahan, guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha di seluruh lini bisnis, termasuk peningkatan produksi konten orisinal untuk mempercepat pertumbuhan platform digital Perseroan.

Selain itu, RUPST menyetujui pengangkatan tiga direktur baru, yaitu Ibu Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, Bapak Rudy Hidayat, dan Ibu Jasmina Savitri Pratiwi. Dengan pengangkatan tersebut, susunan Dewan Direksi MSIN kini terdiri dari Noersing sebagai Direktur Utama, Kanti Mirdiati Imansyah sebagai Wakil Direktur Utama, serta Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Titan Hermawan, Lina Priscilla Tanaya, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, Rudy Hidayat, dan Jasmina Savitri Pratiwi sebagai Direktur.

Pada agenda terakhir, RUPST memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Direksi Perseroan juga diberi kuasa penuh untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut.

Kinerja Keuangan 2024 dan Kuartal I-2025

MSIN mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2024, dengan pendapatan sebesar Rp3.470 miliar, meningkat 18% YoY dibandingkan Rp2.953 miliar pada 2023. Momentum pertumbuhan ini berlanjut pada kuartal I-2025, dengan pendapatan sebesar Rp989,8 miliar, naik 30% YoY dibandingkan Rp760,7 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

EBITDA tahun 2024 mencapai Rp760 miliar, naik 22% YoY, dengan margin EBITDA yang meningkat menjadi 22%.

Laba bersih tahunan naik signifikan sebesar 51% YoY, menjadi Rp399 miliar.

Pada Q1-2025, EBITDA tercatat sebesar Rp222,1 miliar (+7% YoY), dan laba bersih mencapai Rp123,2 miliar, tumbuh 5% YoY.

Margin laba bersih kuartal ini mencapai 12%, mencerminkan kedisiplinan operasional dan keberlanjutan profitabilitas Perseroan.

Kinerja ini mempertegas keberhasilan strategi monetisasi digital yang dijalankan MSIN dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri media dan hiburan berbasis digital di Indonesia.

