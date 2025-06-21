...

RUPST MNCN Putuskan Tak Bagikan Dividen, Fokus Perkuat Modal dan Ekspansi Digital

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 21 Juni 2025 19:00 WIB
(kiri ke kanan) Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Ruby Panjaitan, Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Dini Aryanti Putri, Wakil Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Noersing, Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk Syafril Nasution, Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Cahyarina Agustina Asri dan Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Tantan Sumartana berfoto bersama usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Jumat 20 6 2025.
JAKARTA - (kiri ke kanan)Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk  Ruby Panjaitan, Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Dini Aryanti Putri, Wakil Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Noersing, Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk Syafril Nasution, Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Cahyarina Agustina Asri dan Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Tantan Sumartana berfoto bersama usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Jumat (20/6/2025).
 
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 
 
Direktur Utama MNCN Noersing mengatakan, keputusan ini diambil seiring dengan rencana penggunaan keuntungan bersih perseroan yang akan dialokasikan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di industri media dan hiburan, khususnya di bidang digital.
 
"Menggunakan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas," ujarnya dalam RUPS MNCN di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Jumat (20/6/2025).
 
Noersing menegaskan bahwa tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku 2024. Sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha perseroan di industri media dan hiburan khususnya dalam bidang digital.
 
Direktur MNCN, Ruby Panjaitan sebelumnya memaparkan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. MNCN berhasil mengumpulkan revenue sebesar Rp7,95 triliun, mengalami kenaikan 2 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp7,78 triliun.
 
Adapun kontributor utama kenaikan pendapatan berasal dari beberapa segmen yakni pendapatan dari digital naik sebesar 4 persen, pendapatan dari konten dan IP mengalami kenaikan 38 persen, dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,76 triliun, serta pendapatan dari subscription juga mengalami kenaikan 44 persen.
 
Kenaikan pendapatan ini berdampak positif pada profitabilitas. Gross profit juga mengalami kenaikan 1 persen dari Rp3,61 triliun menjadi Rp3,66 triliun. 
 
Dampaknya, EBITDA mengalami kenaikan 3 persen dari Rp2,33 triliun menjadi Rp2,39 triliun, dengan EBITDA margin 39 persen. Selain itu, net income juga mengalami kenaikan 5 persen, dari Rp1,09 triliun menjadi Rp1,14 triliun.
 
RUPST MNCN juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sejak ditutupnya rapat. 
 
Susunan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris: Syafril Nasution
Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth
 
Direksi
Direktur Utama: Noersing
Wakil Direktur Utama: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur: Ruby Panjaitan
Direktur: Tantan Sumartana
Direktur: Dini Aryanti Putri
Direktur: Cahyarina Agustina Asri

(Aziz Indra)

