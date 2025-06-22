JAKARTA - Petugas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling melayani warga yang akan memperpanjang SIM acara Pelayanan Masyarakat Gratis saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-79 Bhayangkara. Polri menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan SIM keliling, hingga bazaar UMKM gratis yang turut meramaikan CFD Jakarta.
(Yudistiro Pranoto/iNews)
