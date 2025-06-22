...

Warga Antusias, Polri Gelar Cek Kesehatan Gratis di CFD Jakarta Peringati HUT ke-79 Bhayangkara

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Minggu 22 Juni 2025 17:16 WIB
Petugas kepolisian memeriksa kesehatan warga dalam acara Pelayanan Masyarakat Gratis saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu 22 6 2025 .
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-79 Bhayangkara. Polri menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan SIM keliling, hingga bazaar UMKM gratis yang turut meramaikan CFD Jakarta.
JAKARTA – Warga antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam acara Pelayanan Masyarakat Gratis saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/6/2025).
 
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-79 Bhayangkara. Polri menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan SIM keliling, hingga bazaar UMKM gratis yang turut meramaikan CFD Jakarta.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

