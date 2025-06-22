...

Kapolri Menyapa Warga Saat CFD Jakarta

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Minggu 22 Juni 2025 17:25 WIB
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyapa warga saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (23/6/2025).
 
Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-79 Bhayangkara. Dalam acara tersebut, Polri menggelar berbagai layanan masyarakat gratis, seperti Samsat Keliling, pembuatan SKCK online, pemeriksaan kesehatan, hingga bazaar UMKM gratis yang disambut antusias oleh masyarakat.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

