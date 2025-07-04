JAKARTA - Pengemudi online yang tergabung dalam korban aplikator melakukan audiensi di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Audiensi sekaligus pengaduan yang disampaikan oleh puluhan korban aplikator diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Wakil ketua Eksternal Putu Elvina.

Pengaduan dilakukan oleh puluhan korban aplikator terkait persoalan potongan aplikator yang dirasa cukup besar yakni 20% serta kondisi kerja yang dianggap tidak layak dan berdampak pada kesejahteraan pengemudi dan keluarga ini berharap Komnas HAM dapat menangani serius persoalan ketidakadilan situasi hak asasi manusia yang dialami oleh pengemudi online baik roda 2 maupun roda 4.

(Arif Julianto/okezone)