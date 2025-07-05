MAKASSAR - Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat (4/7/2025), dengan titik akhir di pelataran depan Masjid 99 Kubah, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar. Ketua FUIB Sulsel, Muchtar Daeng Lau, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menjaga semangat membela Palestina dari penjajahan Israel serta mengajak masyarakat terus memberi dukungan moril dan materiil. Konvoi kendaraan dan orasi dilakukan sebagai wujud dukungan nyata masyarakat Sulsel terhadap kemerdekaan Palestina.

(Maman Sukirman)