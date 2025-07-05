...

Massa Gelar Aksi Solidaritas Palestina di Depan Masjid CPI

Maman Sukirman, Jurnalis · Sabtu 05 Juli 2025 14:58 WIB
Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat 4 7 2025 ,
Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat 4 7 2025 .
Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat 4 7 2025 .
Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat 4 7 2025 .
A A A
MAKASSAR - Aksi damai bertajuk Indonesia Peace Convoy: Road to Freedom for Palestine digelar oleh berbagai ormas Islam di Sulawesi Selatan pada Jumat (4/7/2025), dengan titik akhir di pelataran depan Masjid 99 Kubah, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar. Ketua FUIB Sulsel, Muchtar Daeng Lau, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menjaga semangat membela Palestina dari penjajahan Israel serta mengajak masyarakat terus memberi dukungan moril dan materiil. Konvoi kendaraan dan orasi dilakukan sebagai wujud dukungan nyata masyarakat Sulsel terhadap kemerdekaan Palestina.

(Maman Sukirman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Cari Berita Lain Di Sini