JAKARTA - Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam gelaran FITZILLA yang mengajak peserta memahami pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.

Acara ini bertujuan mendorong generasi muda dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sejak dini.

(Arif Julianto/okezone)