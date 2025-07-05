...

Ade Rai Berikan Edukasi Kesehatan untuk Generasi Muda

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 05 Juli 2025 20:21 WIB
Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu 5 7 2025 .
Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu 5 7 2025 .
Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu 5 7 2025 .
Acara ini bertujuan mendorong generasi muda dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sejak dini.
Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu 5 7 2025 .
Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam gelaran FITZILLA yang mengajak peserta memahami pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.
Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam gelaran FITZILLA yang mengajak peserta memahami pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.
A A A
JAKARTA - Legenda binaraga Indonesia Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam acara bertajuk FITZILLA di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
 
Ade Rai memberikan edukasi kesehatan dalam gelaran FITZILLA yang mengajak peserta memahami pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.
 
Acara ini bertujuan mendorong generasi muda dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sejak dini.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Cari Berita Lain Di Sini