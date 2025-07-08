...

38 Finalis Miss Indonesia 2025 Kunjungi iNews Tower, Bahas Media dan Gen Z

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 08 Juli 2025 20:12 WIB
Dalam kunjungan ini, para finalis mengikuti sesi dialog seputar transformasi media, digitalisasi, dan peran Gen Z dalam menghadapi tantangan informasi.
Dalam kunjungan ini, para finalis mengikuti sesi dialog seputar transformasi media, digitalisasi, dan peran Gen Z dalam menghadapi tantangan informasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan Miss Indonesia 2025 sekaligus memberi wawasan baru tentang dunia jurnalistik dan media digital.
JAKARTA - Sebanyak 38 finalis Miss Indonesia 2025 mengunjungi iNews Tower, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 
 
Dalam kunjungan ini, para finalis mengikuti sesi dialog seputar transformasi media, digitalisasi, dan peran Gen Z dalam menghadapi tantangan informasi.
 
Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan berkeliling Ruang Redaksi iNews, Studio Radio, Studio Siaran dan Pro Biliar Center.
 
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan Miss Indonesia 2025 sekaligus memberi wawasan baru tentang dunia jurnalistik dan media digital.

(Aldhi Chandra Setiawan)

