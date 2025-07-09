...

Pemeriksaan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 09 Juli 2025 01:54 WIB
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah tengah berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah tengah berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah tengah berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah tengah berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah tengah berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) berjalan meninggalkan ruangan seusai dimintai keterangan oleh Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyahusai menjalani pemeriksaan sebagai terperiksa dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji tahun 2024.
 
Usai diperiksa selama beberapa jam, Fadlul menyatakan telah memberikan seluruh informasi yang diminta penyidik sesuai dengan kapasitas dan kewenangan lembaganya. "Kami mendukung penegakan hukum dan telah menyampaikan informasi secara terbuka sesuai aturan," ujarnya.
 
Ia menegaskan bahwa BPKH berkomitmen menjalankan tugas dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanah demi kepentingan jemaah haji dan umat Islam. Fadlul juga menyebut bahwa pengelolaan keuangan haji diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
 
Terkait detail pemeriksaan, Fadlul menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada KPK. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut masih dalam tahap pengumpulan informasi awal, dan belum ada penetapan tersangka.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini