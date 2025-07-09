JAKARTA - Founder & Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring berfoto bersama saat menghadiri ulang tahun ke 17, HighEnd Magazine menghadirkan HighEnd Gala 2025 di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo hingga tokoh penting negara, public figure inspiratif, serta mitra strategis dari industri gaya hidup. Miss World ke-72, Suchata Chuangsri dan Miss Indonesia 2024, Monica Kezia juga hadir dalam acara HighEnd Gala 2025.

Liliana Tanoesoedibjo mengungkap acara ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pada HighEnd Magazine.

HighEnd Gala 2025 juga menghadirkan momen istimewa bersama Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring dan Miss World 2025, Suchata Chuangsri.

Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, dan Miss World 2025, Suchata Chuangsri melalui dukungan terhadap program Beauty With A Purpose, akan melakukan penyerahan donasi simbolis oleh Ibu Liliana Tanoesoedibjo sebagai wujud kepedulian sosial.

(Aziz Indra)