BATAM - CEO PT Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo bersama Komisaris Utama PT Arsari Tambang Hashim Djojohadikusumo meresmikan pengoperasian pabrik PT Solder Tin Andalan Indonesia di kawasan Tunas Prima Industrial Estate, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (10/7/2025).

Peresmian ini dihadiri Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Direktur Stania An Sudarno dan Chairman Tunas Group Dolly. Pabrik seluas 6.500 meter persegi ini menargetkan kapasitas produksi jangka panjang hingga 16.000 ton per tahun untuk produk solder wire, powder, dan paste dengan nilai produksi mencapai Rp1 triliun sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor manufaktur nasional berbasis mineral.

(Arif Julianto/okezone)