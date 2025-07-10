JAKARTA - Pembeli memilih seragam sekolah di toko yang berada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (10/7/2025).

Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Pasar Jatinegara di Jakarta Timur kembali menjadi destinasi utama masyarakat untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah.

Suasana pasar menjadi padat oleh para orang tua dan siswa yang berburu kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, atribut, hingga buku dan alat tulis.

(Arif Julianto/okezone)