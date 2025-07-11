...

Mengintip Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 11 Juli 2025 07:58 WIB
Timnas Indonesia U-23 menggelar latihan perdana jelang menjalani Piala AFF 2025 yang akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga.
JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia U-23 menjalani latihan jelang Piala AFF di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
 
Timnas Indonesia U-23 menggelar latihan perdana jelang menjalani Piala AFF 2025 yang akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga.
 
Dalam kejuaraan ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua pertandingan Timnas Indonesia U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

