JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia U-23 menjalani latihan jelang Piala AFF di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 menggelar latihan perdana jelang menjalani Piala AFF 2025 yang akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga.

Dalam kejuaraan ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua pertandingan Timnas Indonesia U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

(Aldhi Chandra Setiawan)