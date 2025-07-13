JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo resmi membuka turnamen biliar internasional, Predator Pro Billiard Center (PBC) Indonesia International Open (IIO) 2025. Ajang itu berlangsung di PBC, Inews Tower, Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Ajang biliar berlangsung di PBC pada 12 - 18 Juli 2025 mendatang. Ada 128 atlet dari 20 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Hary Tanoesoedibjo melakukan break shot sebagai tanda turnamen tersebut sudah resmi dimulai. Pembukaan itu turun dihadiri perwakilan Federasi World Pool-Billiard Association (WPA) Melvin Chia, Predator Asia Sales Manager, Yannick Pu, CEO PBC, Kevin Sanjaya dan lain-lain.

"Ini turnamen pertama kolaborasi Predator dengan PBC. Kalau Indonesia International Open, kedua kalinya. Ini turnamen terbesar," kata Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (12/7/2025).

Hadiah ajang itu, yakni USD $235.000 atau sekitar Rp3,8 miliar dengan jumlah kategori yang bertambah dari sebelumnya. Turnamen ini menyuguhkan persaingan ketat dalam tiga kategori utama: Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open.

"Hampir 4 miliar rupiah dan terbesar bukan di Indonesia saja tapi di Asia Tenggara mudah-mudahan ini merupakan langkah strategis bagi PB POBSI, bagi para stakeholder di Indonesia dari komunitas biliar," ucapnya.

"Tentunya supaya kita bisa lebih maju lagi maju kamu lihat di tanah air dan bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan bisa jadi juara dunia," tambahnya.

Turnamen ini turut diikuti atlet-atlet biliar ternama seperti Alexander Kazakis (Yunani) peringkat 1 WPA saat ini. Diikuti pesaing ketatnya Denis Grabe (Estonia) yang menempel di peringkat ke 2 WPA salah satu pemain top Eropa.

Kemudian ada atlet dari Asia Wu Kun Lin (China Taipei) peringkat 5 di WPA dan peringkat 1 di Asia. Atlet Indonesia selaku tuan rumah pun banyak yang meramaikan ajang ini. Di antaranya Silviana Lu, atlet putri peringkat pertama nasional yang siap menunjukkan tajinya di hadapan publik internasional.

Kemudian ada Jeffry Zen, atlet putra peringkat pertama nasional yang akan menjadi salah satu tumpuan harapan Indonesia dalam ajang prestisius ini.

Foto : Aziz Indra

(Aziz Indra)