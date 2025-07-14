TANGERANG SELATAN - Akses menuju SMAN 3 dan SMAN 6 Tangerang Selatan ditutup oleh warga pada hari Senin (14/7/2025). Penutupan akses sebagai bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jalur domisili yang dinilai tidak adil. Warga mengaku kecewa karena anak-anak yang tinggal dekat sekolah justru tidak lolos seleksi.

Meskipun penutupan sudah beberapa hari, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap berlangsung. Para siswa baru tetap datang dan mengikuti kegiatan hari pertama dengan pengawalan petugas keamanan di sekitar lokasi.

(Yudistiro Pranoto/iNews)