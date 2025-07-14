...

Protes SPMB, Warga Tutup Akses ke SMAN 3 dan SMAN 6 Tangsel

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Senin 14 Juli 2025 16:41 WIB
Akses menuju SMAN 3 dan SMAN 6 Tangerang Selatan ditutup oleh warga pada hari Senin 14 7 2025 .
Akses menuju SMAN 3 dan SMAN 6 Tangerang Selatan ditutup oleh warga pada hari Senin 14 7 2025 .
Penutupan akses sebagai bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 jalur domisili yang dinilai tidak adil. Warga mengaku kecewa karena anak-anak yang tinggal dekat sekolah justru tidak lolos seleksi.
Penutupan akses sebagai bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 jalur domisili yang dinilai tidak adil. Warga mengaku kecewa karena anak-anak yang tinggal dekat sekolah justru tidak lolos seleksi.
Akses menuju SMAN 3 dan SMAN 6 Tangerang Selatan ditutup oleh warga pada hari Senin 14 7 2025 .
Penutupan akses sebagai bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 jalur domisili yang dinilai tidak adil. Warga mengaku kecewa karena anak-anak yang tinggal dekat sekolah justru tidak lolos seleksi.
A A A
TANGERANG SELATAN - Akses menuju SMAN 3 dan SMAN 6 Tangerang Selatan ditutup oleh warga pada hari Senin (14/7/2025). Penutupan akses sebagai bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jalur domisili yang dinilai tidak adil. Warga mengaku kecewa karena anak-anak yang tinggal dekat sekolah justru tidak lolos seleksi.
 
Meskipun penutupan sudah beberapa hari, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap berlangsung. Para siswa baru tetap datang dan mengikuti kegiatan hari pertama dengan pengawalan petugas keamanan di sekitar lokasi.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini