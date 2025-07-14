JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia U-23 menjalani latihan jelang hadapi Brunei Darussalam dalam laga perdana Piala AFF U-23 2025 di Stadion Madya, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 menjalani latihan terakhir jelang hadapi Brunei Darussalam dalam laga perdana Piala AFF U-23 2025 yang akan berlangsung besok Selasa (15/7) pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

(Aldhi Chandra Setiawan)