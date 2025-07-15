...

Pemeriksaan Kedua Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 15 Juli 2025 10:41 WIB
Pada kehadirannya hari ini Nadiem Makarim didampingi oleh kuasa hukum Hotman Paris Hutapea.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) saat tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (15/7/2025).
 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Pada kehadirannya hari ini Nadiem Makarim didampingi oleh kuasa hukum Hotman Paris Hutapea.

(Aldhi Chandra Setiawan)

