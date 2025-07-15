JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) saat tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Pada kehadirannya hari ini Nadiem Makarim didampingi oleh kuasa hukum Hotman Paris Hutapea.

(Aldhi Chandra Setiawan)