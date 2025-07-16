JAKARTA - Vice CEO sekaligus News Director iNews Media Group, Syafril Nasution (kanan), menerima kunjungan Business Director SARGA.CO, Priscilla Diana Airin (kiri), bersama jajaran tim SARGA.CO di Gedung iNews Tower, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, PT Kuda Pacu Indonesia (KPI) atau dikenal dengan SARGA.CO, promotor olahraga berkuda pertama di Indonesia, menyampaikan rencana besar mereka untuk menggelar 10 event pacuan kuda bertajuk “The Race of Rising Stars” di berbagai kota sepanjang tahun ini.Bekerja sama dengan PP PORDASI, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari visi SARGA.CO dalam membangun ekosistem pacuan kuda yang profesional dan berkelanjutan di Tanah Air.

Tak hanya menggelar ajang utama, SARGA.CO juga turut mendukung pacuan kuda tradisional sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas nasional.Melalui inisiatif ini, SARGA.CO berharap olahraga pacuan kuda Indonesia dapat bangkit dan berkembang, serta kembali menjadi kebanggaan bangsa di kancah olahraga nasional maupun internasional.

(Yudistiro Pranoto/iNews)