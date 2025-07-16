JAKARTA - Pesepak bola Timnas U23 Indonesia Jens Raven (tengah) melewati hadangan pesepak bola Timnas U23 Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 berpesta gol usai membantai Brunei Darussalam dengan skor 8-0 lewat dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025.

Pada pertandingan ini Jens Raven memborong enam gol ditambah satu gol Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan. Hasil ini membawa Skuad Garuda Muda naik ke puncak klasemen.

(Aldhi Chandra Setiawan)