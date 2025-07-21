JAKARTA - Ribuan warga rumah susun dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi damai de depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/07/2025). Aksi ini dimotori Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (DPP P3RSI) dan diikuti sekitar 40 Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susuj (PPPSRS) yang mewakili lebih dari 200 ribu pemilik, penghuni dan penyewa rusun.

Massa aksi menuntut penyesuaian Tarif Air Minum PAM Jaya yang dinilai menyamakan golongan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III) yang setara dengan mal dan apartemen mewah.

Mereka menilai penggolongan dalam Kepgub No.730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Foto Isra Triansyah

(Isra Triansyah)