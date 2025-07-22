JAKARTA - Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian (tengah) bersama penata busana Hagai Pakan (kiri) dan pemeran film #KitaBerkebaya Andien (kiri), Maudy Ayunda (kedua kanan), dan Titi Radjo (kanan) berpose saat konferensi pers tentang film pendek #KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Bakti Budaya Djarum Foundation menyuarakan pelestarian kebaya sebagai simbol identitas perempuan dan kebanggan Indonesia dalam bentuk film pendek berjudul #KitaBerkebaya yang dapat saksikan melalui kanal Yotube Indonesia Kaya pada 24 Juli 2025.

(Arif Julianto/okezone)