Konferensi Pers Film Pendek #KitaBerkebaya: Sepotong Kain, Sejuta Cerita Perempuan Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 22 Juli 2025 20:24 WIB
Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian tengah bersama penata busana Hagai Pakan kiri dan pemeran film KitaBerkebaya Andien kiri , Maudy Ayunda kedua kanan , dan Titi Radjo kanan berpose saat konferensi pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian kedua kiri bersama pemeran film KitaBerkebaya Andien kiri , Maudy Ayunda kedua kanan , dan Titi Radjo kanan memberikan keterangan pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian kedua kiri bersama pemeran film KitaBerkebaya Andien kiri , Maudy Ayunda kedua kanan , dan Titi Radjo kanan memberikan keterangan pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
Aktris Maudy Ayunda menghadiri konferensi pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
Penyanyi Andien mengikuti konferensi pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
Musisi Titi Radjo berpose memberikan keterangan pers tentang film pendek KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa 22 7 2025 .
JAKARTA - Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian (tengah) bersama penata busana Hagai Pakan (kiri) dan pemeran film #KitaBerkebaya Andien (kiri), Maudy Ayunda (kedua kanan), dan Titi Radjo (kanan) berpose saat konferensi pers tentang film pendek #KitaBerkebaya di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa (22/7/2025). 

 
Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Bakti Budaya Djarum Foundation menyuarakan pelestarian kebaya sebagai simbol identitas perempuan dan kebanggan Indonesia dalam bentuk film pendek berjudul #KitaBerkebaya yang dapat saksikan melalui kanal Yotube Indonesia Kaya pada 24 Juli 2025. 

(Arif Julianto/okezone)

