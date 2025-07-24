TANGERANG - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita resmi membuka pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025).

Menteri Agus berharap, GIIAS 2025 mampu meningkatkan minat belanja kendaraan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi nasional.

“Pemerintah optimistis GIIAS 2025 dapat memberi kontribusi nyata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Pameran otomotif tahunan ini akan berlangsung selama 11 hari. Menghadirkan berbagai merek kendaraan terkemuka, teknologi ramah lingkungan, dan mobil masa depan yang menjadi bagian dari transformasi industri otomotif tanah air.

Pembukaan turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan Gubernur Banten Andra Soni.

(Yudistiro Pranoto/iNews)