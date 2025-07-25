...

Hasto Kepalkan Tangan di Sidang Vonis, Simbol Perlawanan dalam Kasus Harun Masiku

Isra Triansyah, Jurnalis · Jum'at 25 Juli 2025 21:40 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu PAW untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto mengangkat tangan dan mengepal tangannya saat tiba di ruang sidang untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat 25 7 2025 .
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto mengangkat tangan dan mengepal tangannya saat tiba di ruang sidang untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
 
Sidang hari ini beragendakan pembacaan putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

(Isra Triansyah)

