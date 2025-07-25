JAKARTA - Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Peragaan busana bertema “Recrafted: A New Vision” menjadi bagian dari gelaran JF3 Fashion Festival 2025. Acara ini berlangsung pada 24–27 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading dan dilanjutkan pada 30 Juli–2 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Lebih dari 45 desainer dari dalam negeri dan mancanegara termasuk Thailand, Laos, Vietnam, Korea Selatan, hingga Prancis turut menampilkan karya terbaik mereka.

(Arif Julianto/okezone)