...

JF3 Fashion Festival 2025 Dibuka Meriah, Hadirkan Desainer Lokal dan Internasional

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 25 Juli 2025 12:07 WIB
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya tengah bersama President Director PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi kiri dan Chairman JF3 Soegianto Nagaria kanan foto bersama saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Chairman JF3 Soegianto Nagaria kelima kanan bersama Advisor JF3 sekaligus Founder LAKON Indonesia Thresia Mareta kelima kiri foto bersama pemenang JF3 Model Search saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Model pemenang JF3 Model Search memperagakan busananya saat pembukaan JF3 Fashion Festival 2025 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
 
Peragaan busana bertema “Recrafted: A New Vision” menjadi bagian dari gelaran JF3 Fashion Festival 2025. Acara ini berlangsung pada 24–27 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading dan dilanjutkan pada 30 Juli–2 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Lebih dari 45 desainer dari dalam negeri dan mancanegara termasuk Thailand, Laos, Vietnam, Korea Selatan, hingga Prancis turut menampilkan karya terbaik mereka.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Cari Berita Lain Di Sini