Vision+ Luncurkan Paket Premium Baru, Harga Tetap Rp20.000 per Bulan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 25 Juli 2025 22:20 WIB
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (tengah) dan Chief Operating Officer Vision+ Roy Debashis (kanan) saat konferensi pers peluncuran Paket Baru Premium Vision+ di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
 
Platform streaming Vision+ resmi merilis Paket Premium terbaru dengan konten lebih lengkap tanpa kenaikan harga, tetap Rp20.000 per bulan.
 
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menyebut paket ini dirancang untuk menjangkau semua kalangan, termasuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak.
 
Vision+ juga menghadirkan add-on Super Premium bagi pengguna yang ingin menikmati tayangan lebih spesifik seperti Premium Sport, Premium Movie, dan Premium Kids. Semua konten diperbarui setiap bulan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

