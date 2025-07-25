JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah), CO-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo (kanan) dan Sekjen PSSI Yunus Nusi saat konferensi pers perubahan jadwal Timnas Indonesia vs Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perubahan jadwal laga Timnas Indonesia melawan Irak di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Perubahan ini terjadi setelah PSSI mengajukan banding kepada AFC karena menilai jadwal awal merugikan skuad Garuda. Semula laga dijadwalkan pukul 18.00 waktu Arab Saudi (22.00 WIB), namun kini digeser menjadi pukul 22.30 waktu lokal (02.30 WIB).

MNC Group sebagai pemegang hak siar mendukung penuh perubahan ini dan tetap akan menayangkan laga secara langsung.

(Aldhi Chandra Setiawan)