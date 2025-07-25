...

Jadwal Timnas Indonesia vs Irak Resmi Diubah, MNC Group Tetap Siarkan Langsung

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 25 Juli 2025 01:12 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah , CO-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo kanan dan Sekjen PSSI Yunus Nusi saat konferensi pers perubahan jadwal Timnas Indonesia vs Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
MNC Group sebagai pemegang hak siar mendukung penuh perubahan ini dan tetap akan menayangkan laga secara langsung.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perubahan jadwal laga Timnas Indonesia melawan Irak di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah), CO-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo (kanan) dan Sekjen PSSI Yunus Nusi saat konferensi pers perubahan jadwal Timnas Indonesia vs Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
 
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perubahan jadwal laga Timnas Indonesia melawan Irak di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
 
Perubahan ini terjadi setelah PSSI mengajukan banding kepada AFC karena menilai jadwal awal merugikan skuad Garuda. Semula laga dijadwalkan pukul 18.00 waktu Arab Saudi (22.00 WIB), namun kini digeser menjadi pukul 22.30 waktu lokal (02.30 WIB).
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

