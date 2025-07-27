...

Pemain Timnas Indonesia Hadiri Meet and Greet Eksklusif Bersama VinFast di GIIAS 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 27 Juli 2025 22:58 WIB
Pemain Timnas Senior Indonesia Dimas Drajad kiri bersama Pemain TimnasU - 20 Indonesia Mufli Hidayat kedua kanan , Pemain Timnas Putri Indonesia Zahra Muzdalifah kedua kiri dan Pemain Timnas Putri Indonesia Safira Ika Putri kanan memberi keterangan saat acara The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu 26 7 2025 .
VinFast menggelar The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast yang dimana acara ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi strategis antara VinFast dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI .
TANGERANG - Pemain Timnas Senior Indonesia Dimas Drajad (kiri) bersama Pemain TimnasU - 20 Indonesia Mufli Hidayat (kedua kanan), Pemain Timnas Putri Indonesia Zahra Muzdalifah (kedua kiri) dan Pemain Timnas Putri Indonesia Safira Ika Putri (kanan) memberi keterangan saat acara The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (26/7/2025). 
 
VinFast menggelar The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast yang dimana acara ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi strategis antara VinFast dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), di mana VinFast telah resmi menjadi Official Four Wheel Electric Vehicle Partner Timnas Indonesia sejak Februari 2025. 

(Arif Julianto/okezone)

