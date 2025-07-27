TANGERANG - Pemain Timnas Senior Indonesia Dimas Drajad (kiri) bersama Pemain TimnasU - 20 Indonesia Mufli Hidayat (kedua kanan), Pemain Timnas Putri Indonesia Zahra Muzdalifah (kedua kiri) dan Pemain Timnas Putri Indonesia Safira Ika Putri (kanan) memberi keterangan saat acara The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (26/7/2025).

VinFast menggelar The Exclusive Meet and Greet Timnas X VinFast yang dimana acara ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi strategis antara VinFast dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), di mana VinFast telah resmi menjadi Official Four Wheel Electric Vehicle Partner Timnas Indonesia sejak Februari 2025.

(Arif Julianto/okezone)