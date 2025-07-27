BOGOR - (Kiri-Kana) CEO IDX Channel Syafril Nasution, Walikota Bogor Didie A Rachim, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono dan Advisor Sinarmas Land Gandi Salistjanto saat melalukan pemukulan bola asap sebagai tanda dimulainya IDX Channel Golf Tournament 2025 di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/7/2025).

IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Golf Tournament 2025 yang mempertemukan para stakeholder pasar modal, pemerintah, dan dunia usaha.

Selain berolahraga, event yang diikuti oleh 144 peserta ini merupakan kesempatan baik untuk saling meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar para stakeholder.

IDX Channel Golf Tournament 2025 merupakan agenda tahunan yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat kalinya.

(Aldhi Chandra Setiawan)