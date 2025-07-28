JAKARTA - Sejumlah relawan membersihkan sampah dari Titik Nol Sungai Ciliwung di Telaga Saat, Bogor, hingga Condet, Jakarta Timur, Minggu (27/7/2025).

Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui aksi nyata dan inovasi teknologi pengelolaan limbah.

Manajer Humas PPLI, Arum Tri Pusposari, menekankan pentingnya peran sungai dalam kehidupan. “Sungai adalah urat nadi ekosistem. Menjaganya adalah tanggung jawab kolektif, dan PPLI hadir sebagai bagian dari solusi melalui aksi konkret,” ujarnya.

Aksi Nyata PPLI untuk Sungai seperti Penanaman Pohon di Hulu hingga Hilir Ciliwung Bersama komunitas lingkungan, PPLI menanam ratusan pohon keras dari Titik Nol Sungai Ciliwung di Telaga Saat, Bogor, hingga Condet, Jakarta Timur. Aksi ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan mendukung mitigasi perubahan iklim.

Bersih Sungai dan “Sedekah Sungai Cileungsi” Melalui program Geber Ciliwung dan Sedekah Sungai Cileungsi, PPLI melibatkan publik dalam membersihkan sampah dan menebar benih ikan untuk menyeimbangkan ekosistem air. Kegiatan ini dilengkapi forum edukatif Ngobrol Peduli Lingkungan (Ngopling) bersama tokoh masyarakat, media, dan aktivis.

Inovasi Teknologi: Evaporator Mobile PPLI memperkenalkan Evaporator Mobile, alat portabel untuk mengolah limbah cair industri langsung di lokasi sumbernya. Teknologi ini memisahkan air dari kontaminan secara efisien melalui proses penguapan.

Pengolahan Limbah Cair Berbasis Bioindikator Limbah cair yang telah diolah digunakan kembali untuk keperluan internal perusahaan. Proses ini menggunakan sistem Bioplant dan diuji melalui bioindikator alami seperti ikan dan tanaman air, memastikan kesesuaian dengan baku mutu dari KLH.

Kolaborasi untuk Masa Depan Sungai Sebagai pengelola limbah B3 berstandar internasional, PPLI percaya bahwa pelestarian sungai memerlukan sinergi antara masyarakat, media, akademisi, dan pemerintah. “Sungai adalah warisan bersama. Menjaganya adalah investasi untuk generasi mendatang,” pungkas Arum.

(Arif Julianto/okezone)